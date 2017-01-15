استمرار تنفيذ أعمال مبادرة "نور حياة" في مركز الباجور بالمنوفية

أشار اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إلى استمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق "تحيا مصر" بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وإحدى الجمعيات الأهلية بالمحافظة بمركز شباب الباجور خلال الأسبوع الجاري.

هذا وقد أوضح المحافظ أن القافلة تعمل على مدار يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري وتعد الــ 5 على مستوى المحافظة وتستهدف الكشف على الفئات الأكثر احتياجًا وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانًا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه سبق ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة بضرورة تذليل كل العقبات التي تعوق عمل المبادرة، مشيدا بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية في تنفيذ المبادرات الرئاسية بهدف العمل على استهداف جميع المواطنين، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق المستهدف منها.