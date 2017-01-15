تنفيذ الإزالة على المتأخرين في سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أمس، حملة لإزالة تعديات المتأخرين عن سداد مستحقات الدولة من رسوم تقنين أراضي وضع اليد بزمام المركز والقرى التابعة له.



وقال كمال إبراهيم رئيس المدينة إنه جرى تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لتنفيذ الإزالة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات تقنين أراضي وضع اليد.

وأضاف أن الصادر بحقهم قرارات إزالة طلبوا منحهم مهلة 48 ساعة لتدبير وسداد المستحقات، وتمت الموافقة على منحهم 4 أيام لسداد المتأخرات على أن يتم التنفيذ فعليا بمعرفة اللجنة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18/ 6/ 2019.

والجدير بالذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سبق وأن وجه المواطنين بسرعة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات تقنين أراضي وضع اليد على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، لضمان الجدية وإثبات أسماء المواطنين الراغبين في التقنين على المنظومة الإلكترونية.

وقال الزملوط في بيان له إنه في حال عدم استجابة المتقدمين بطلبات للتقنين ستعتبر الملفات الخاصة بهم لاغية وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة وطرح الأراضي في المزاد العلني.

وأضاف أن أغلب الحالات المتأخرة عن سداد الرسوم وإنهاء الطلبات وإثباتها بالمنظومة الإلكترونية تقع في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، منوهًا باستمرار حملات الإزالة من جانب حماية أملاك الدولة بكل مركز ضد الأراضي المتعدي عليها بدون وجه حق وبدون إنهاء إجراءات التقنين.



