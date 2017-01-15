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السكرتير العام للبحر الأحمر يترأس إجتماع لتقنين وضع اليد بالمحافظة.

السكرتير العام للبحر الأحمر يترأس إجتماع لتقنين وضع اليد بالمحافظة.

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عقد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر اجتماعا ظهر اليوم الأحد بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف تقنين وضع اليد و التصالح في المخالفات و طلاء واجهات المباني و العقود التي تم تعديلها و تسمية الشوارع و ترميم المنازل.

و أكد تمام على رؤوساء المدن و الأحياء تنفيذ الازالات طبقا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية و كذلك سرعة تحرير العقود الخاصة بتقنين وضع اليد.

 حضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد، و رؤوساء المدن و الأحياء و مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة.


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