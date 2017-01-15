السكرتير العام للبحر الأحمر يترأس إجتماع لتقنين وضع اليد بالمحافظة.





عقد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر اجتماعا ظهر اليوم الأحد بديوان عام المحافظة لمتابعة موقف تقنين وضع اليد و التصالح في المخالفات و طلاء واجهات المباني و العقود التي تم تعديلها و تسمية الشوارع و ترميم المنازل.

و أكد تمام على رؤوساء المدن و الأحياء تنفيذ الازالات طبقا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية و كذلك سرعة تحرير العقود الخاصة بتقنين وضع اليد.

حضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد، و رؤوساء المدن و الأحياء و مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة.



