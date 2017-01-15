إستمرار العمل في تطوير طريق "مطروح ــ سيوة" ‎بمطروح

أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن إدراج أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بين مدينة سيوة ومجموعة القرى غرب المدينة بطول 23 كم ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق بمحافظة مطروح بتكلفة إجمالية 73 مليون جنية وإدراج أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل سيوة بطول 7كم كأسبقية أولى خلال العام المالي الحالي 2019 /2020 فى ضوء الاعتمادات المتاحة بمدينة سيوة ضمن خطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي للعام المالي الحالي.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير واحة سيوة بما يليق بمكانتها السياحية وتيسيرًا على المواطنين.

ومن جانبه صرح اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس مدينة مطروح، بأن الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية أنهت أعمال الرصف بعد إعادة الشيء لأصله برصف 1400م لشوارع 6 و8 متر بمنطقة الأفراد تحت إشراف العميد ماجد البري رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، والمهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان بمطروح بالتنسيق مع مجلس المدينة والمديريات الخدمية.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإعادة الشيء لأصله، موجهًا لرئيس المدينة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد جميع الوصلات المنزلية غير القانونية أو أي إعتداء على الشوارع بالتكسير أو بالحفر حفاظًا على ما تم انجازه وسرعة الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية بشارعي الإمام مالك والشيخ عطيوة.



