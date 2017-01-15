قطع المياة ببعض مناطق بالفيوم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي
بالفيوم عن انقطاع المياه عن مناطق (تقسيم نصار، درب الطباخين، الخريانة المدينة
الصناعيه خلف مدرسة عزة زيدان) بمدينة الفيوم ولمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من
الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 19/6/2019ً وحتى الساعة الرابعة مساءً
من نفس اليوم وذلك لقيام بأعمال ربط
لشبكات بالمنطقه.
وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة
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