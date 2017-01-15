قطع المياة ببعض مناطق بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن انقطاع المياه عن مناطق (تقسيم نصار، درب الطباخين، الخريانة المدينة الصناعيه خلف مدرسة عزة زيدان) بمدينة الفيوم ولمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 19/6/2019ً وحتى الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم وذلك لقيام بأعمال ربط لشبكات بالمنطقه.



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة