"بيطري أسيوط" يواصل حملته لتحصين الماشية بلقاح طاعون المجترات الصغيرة

واصلت مديرية الطب البيطري بأسيوط تنفيذ حملات تحصين الحيوانات بلقاح طاعون المجترات الصغيرة بقرى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ولمدة شهر.

وشدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض المختلفة التي تصيب الحيوانات والعمل على منع انتشار العدوى لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالثروة الحيوانية والعمل على نشر ثقافة التوعية والوقاية للحفاظ على الثروة الحيوانية مشيراً إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان التحصين والتوعية والوقاية من الأمراض الوبائية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين.

وأوضح الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أن المديرية والإدارات التابعة لها بقرى ومراكز المحافظة بدأت تنفيذ حملة لتحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيرة اعتباراً من 7 سبتمبر ولمدة شهر طبقاً للخطة الموضوعة لافتاً إلى تشكيل لجان التحصين ومرافقتها في أماكن عملها

وأضاف أنه يتم توفير كميات اللقاح اللازمة لهذه التحصينات بناءً على تعليمات محافظ أسيوط الذي وجه رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بتسهيل عمل اللجان المشكلة للتحصين ومرافقتها في أماكن عملها والإعلان عن البرنامج حتى تتمكن اللجان من أداء عملها على الوجه الأكمل حفاظاً على الثروة الحيوانية وتدعيماً للاقتصاد القومي.









