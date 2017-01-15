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سوهاج تستقبل 87 سائحًا أجنبيًا لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة

سوهاج تستقبل 87 سائحًا أجنبيًا لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة

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استقبلت محافظة سوهاج فوجين سياحيين مكونين من 87 سائحًا أجنبيًا، لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

أوضح د.محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة أن الفوج الأول ضم 58 سائحًا ألمانيًا، مشيرًا إلى أنهم قاموا بجولة حرة بمدينة سوهاج، شملت زيارة لمعبد الملك سيتي الأول، ثم توجهوا لزيارة المعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس.

بينما أشار إلى أن الفوج الثاني يتكون من 29 سائحًا أمريكيًا وصلوا اليوم إلى المحافظة لزيارة المعالم الأثرية بها، موضحًا أن الزيارة ستستمرعدة أيام.

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