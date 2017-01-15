محافظ الوادي الجديد يشارك في احتفالية يوم البيئة العالمي





الوادي الجديد- مديحة عبد الغافر

شارك اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد ، في الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠١٩ الذي أقيم تحت رعايه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتوره ياسمين فؤاد، وزيرة البيئه، وعدد من الوزراء، والسفراء، وممثلي المجتمع المدني والشباب، تحت عنوان القضاء على تلوث الهواء.

وتخلل الاحتفالية عرض تجارب ل ١٠ قصص نجاح لشباب قامت الوزاره بدعمهم لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدره للدخل.

وأكد الزملوط بأن الوادي الجديد تتميز بمناخ معتدل وصحي ولا توجد مصادر لتلوث الهواء، مشيراً إلى أن المحافظه نجحت في القضاء على ظاهرة التلوث السمعي التي تظهر بين الحين والآخر باستخدام مكبرات الأصوات مما يؤثر على راحة المواطنين من المرضي وطلاب المدارس وذلك بإجراءات حاسمة وقانونية، كما اتخذت المحافظة خطوات جادة بإعاده تأهيل وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بعد توقفه لسنوات وذلك لاستغلاله الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفاده من المخلفات بإنتاج أسمدة عضوية نافعة لتخصيب الأراضي الزراعية.



