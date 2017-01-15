انشاء ٢٠٠٠ وحدة بدوية جديدة لاهالى شلاتين وحلايب بتكلفة ٦٦٠ مليون جنيه

طبقا للخطة المنفذة لتطوير جنوب محافظة البحر الاحمر واحداث تنمية مستدامة بها ، اعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أنه جارى إنشاء ٢٠٠٠ وحدة بدوية جديدة بشلاتثن وحلايب بتكلفة إجمالية تصل إلى٦٦٠ مليون جنيه.

وأكد عبدالله أن هذه الوحدات تأتى استكمالا لعدد من مشروعات الإسكان بالمنطقة من عدة سنوات ، مشيرا إلى أهمية إنشاء وحدات سكنية للأهالى هناك تقيهم حرارة الشمس المرتفعة وتوفر لهم العيش الكريم بوحدات سكنية قيّمة تشمل أيضا على مساحة لتربية الاغنام مصدر رزق معظم أهالى الجنوب.

ومن جانبه أوضح المهندس احمد ابراهيم بمكتب استشاري المحافظه أن جارى إنشاء ٥٠٠ وحدة بدوية بمدينة حلايب بتكلفه ١٦٥ مليون ، وقد تم الإنتهاء من ٢٥٠ وحدة حتى الآن وجارى تنفيذ باقى الوحدات.

كما أنه جارى انشاء عدد ١٥٠٠ وحده بمدينة الشلاتين بتكلفة ٤٩٥ مليون ،وتم الانتهاء من إنشاء مايقرب من ٢٣٠ وحدة ويستمر العمل بباقى الوحدات ، مشيرا ان المشروع تنفيذ شركة وادي النيل مكتب الإيمان للمقاولات.

وأضاف المحافظ أن التنمية التى أقيمت بمدن الجنوب لم تقتصر على إنشاء وحدات سكنية فحسب ، وإنما شملت إنشاء محطات تحلية وكهرباء ومجزر آلى ومزارع لإنتاج الخضروات والفاكهة غيرها من المشروعات التنموية التى حولت مدن الجنوب من تجمعات بدوية الى مناطق حضارية جاذبة للعمالة .



