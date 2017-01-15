محافظ الفيوم يواصل جولاته التفقدية المسائية

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ليلة أمس بمواصلة جولاته التفقدية المسائية للوقوف على أعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين وتشجير الجزر الوسطى للشوارع وصيانة أعمدة الإنارة بمدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة المهندس حسن موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم.

شملت الجولة مناطق كوبري وحي دار الرماد وحي لطف الله وميدان المسلة ومفارق عمارة مصر للتأمين، حيث تم الوقوف على أعمال النظافة و والتجميل وتطوير المادين وتشجير الجزر الوسطى للشوارع وصيانة كشافات الإضاءة واستبدال التالف منها، ومتابعة استكمال الإنترلوك الناقص وبلدورات الأرصفة.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال دهانات الأسوار وأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والأرصفة بما يتلائم والبعدين الجمالي والبيئي، وشدد على إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وخلال الجولة حرص محافظ الفيوم على الالتقاء بعدد من المواطنين للاستماع لمطالبهم وتلقي شكواهم للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من قبل المختصين، وأكد على أن باب مكتبه مفتوح للجميع دون تفرقة وكل المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات في إطار من القانون.



