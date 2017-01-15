إزالة 4 منازل آيلة للسقوط بمركز مغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة في المنيا عن إزالة 4 منازل تشكل خطرًا داهمًا على السكان والمارة؛ وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين بالتعاون مع مسئول لجنة الإزالات ومركز شرطة مغاغة؛ وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بسرعة التدخل والتعامل مع الممتلكات العامة والخاصة حيال المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على المواطنين.

وأوضح اللواء إيهاب زهني رئيس المركز أنه تم تنفيذ أعمال الإزلة لعدد 4 منازل مباني قديمة بعد أن تم إخلاؤها بمعرفة الوحدة المحلية وتم عمل كردون أمني بمحيط المنازل وإحضار معدات الوحدة المحلية لرفع مخلفات الهدم والأنقاض؛ وذلك في إطار اللوائح والقوانين والكتب الدورية الواردة بخصوص هذا الشأن.

وأضاف رئيس المركز أنه تم أيضًا إخلاء منزل صادر له قرار إزالة من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط وذلك للبدء في لتنفيذ الإزالة له.

مؤكدا أنه يتم المتابعة المستمرة لتنفيذ الإزالات للعقارات والمنشآت القديمة والآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات إزالة؛ وذلك حرصًا على الصالح العام من سلامة وأمن المواطنين.