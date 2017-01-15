محافظ المنيا: توقيع 363 عقدًا لتقنين أوضاع أراض زراعية ومباني

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة حتى الآن بلغ 363 عقداً، بإجمالي مساحات تصل إلى 10764 فدانًا، و9328 مترًا مربعًا مباني بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 232مليون و887 ألف و185جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة.

واستعرض المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، خلال الاجتماع عرض اللجنة الفنية والتقييم لحالات بيع أراضي أملاك الدولة.

ولفت المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.



