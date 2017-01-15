الآلاف يشيعون جثمان الشهيد "مصطفى "ابن مركز ملوي بالمنيا

شيع الآلاف من أهالي مدينة ملوي، جنوبي المنيا جنازة الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان، والذي استشهد في الهجوم الإرهابي على كمين العريش مساء الثلاثاء، وذلك من مسجد الأقطم، الكائن بحي جنوب المدينة، وسط تكثيف أمني من قبل قوات أمن المنيا، على أن يتم العزاء الخميس بدار المناسبات بأسيوط .

جدير بالذكر، أن الشهيد النقيب مصطفى محمد عثمان، من قوات الأمن المركزي دفعة ٢٠١٥ ابن اللواء محمد عثمان الذي ينتمي لمركز ملوي بالمنيا ويعيش في أسيوط كانت مجموعة من العناصر الإرهابية قد استهدفت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من تلك العناصر انفجر في أحدهم حزام ناسف .



