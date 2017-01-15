غدًا .. إعلام القليوبية يحتفل بعيد الفلاح

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، غدًا الثلاثاء، احتفالية كبرى بمناسبة احتفالات محافظة القليوبية بعيد الفلاح ال 67، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية وإنصاف الفلاحين"، وذلك برعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبإشراف الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة للإعلام القليوبية، وبمشاركة نقابة الفلاحين ونقابة الزراعين والمجتمع المدني.



صرحت بذلك ريم حسين مدير المركز، وأضافت أن الاحتفالية سيتحدث فيها المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية والمهندس محمد رضا بالنقابة العامة للزراعيين، ومحمد المرجاوي نقيب الفلاحين ولفيف من المتخصصين وخبراء الزراعة في مصر.

وأشارت مدير المركز إلى أنه سيتم خلال الاحتفال تكريم مجموعة من الفلاحين أصحاب المبادرات الناجحة في محافظة القليوبية.



