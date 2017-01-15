محافظ أسيوط يتفقد ممشي "أهل أسيوط "بعد تطويره



تفقد اللواء جمال نور الدين ،محافظ أسيوط ،الممشى السياحى " ممشى أهل أسيوط " على ترعة الابراهيمية بمدينة أسيوط بعد الانتهاء من أعمال التطوير وافتتاحه للجمهور بالمجان تحت إشراف الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى وبمشاركة طلاب المدرسة الفندقية بأسيوط وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق والمتنزهات

وتفقد المحافظ أقسام الممشى والتجهيزات وأعمال الانارة التى تمت به فضلا عن دورات المياه وأماكن تجهيز المأكولات والمشروبات وأماكن العائلات والشباب وتزويده بشاشات عرض للموسيقى العربية والأنشطة الفنية المختلفة للهواة الشباب.

كما التقى المحافظ بالمواطنين واطمأن على جودة الخدمات المقدمة لهم والذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بافتتاح الممشى وتجهيزه لاستقبال المواطنين بالمجان وتوفير اماكن الترفيه للاطفال .

ووجه المحافظ - خلال الجولة – بالحفاظ على الممشى والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والذى يعد متنفسا لاهالى مدينة اسيوط وقراها ويستقبل المواطنين طوال اليوم بالمجان مقدما خدماته لجميع الزوار مع توفر خدمات امنية وعمال نظافة بصفة مستمرة تحت اشراف ومتابعة من الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى معلنا دعمه لطلاب التعليم الفنى والفندقى وربط التعليم الفنى بسوق العمل من خلال اتاحة الفرصة للطلاب للعمل فى الممشى وتقديم خدماتهم للمواطنين .



