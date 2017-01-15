"مستقبل وطن الفيوم" ينظم قافلة طبية مجانية

في إطار تفعيل الدور المجتمعي والمشاركة الإيجابية ينظم اليوم عقب صلاة الجمعة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الفيوم تحت رعاية المهندس عبدالقادر الجارحى الأمين العام من خلال أمانة المرأة برئاسة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم وأمينة المرأة بالحزب قافلة طبية مجانية شاملة بحى قحافة بمدينة الفيوم.



هذا وتشمل القافلة تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية وأمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل؛ وذلك بمقر مركز شباب قحافة.