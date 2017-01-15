اليوم .. جامعة الزقازيق تحتفل بالانتهاء من تطوير قرية تل روزن





تحتفل جامعة الزقازيق اليوم، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بالانتهاء من أعمال تطوير قرية تل روزن التابعة لمركز ومدينة بلبيس ، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بدار المناسبات بالقرية.



وأوضحت الدكتورة نهلة الجمال المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاحتفال سيتضمن تكريم المشاركين في مهرجان البيئة السادس عشر للعام الماضي، وإعلان انطلاق فعاليات مهرجان البيئة السابع عشر لهذا العام، بالإضافة إلى تكريم المشاركين في تطوير قرية تل روزن.

مؤكدًة أن هذا العمل المتميز يُعد إضافة جديدة لإنجازات جامعة الزقازيق ورسالتها في خدمة المجتمع.



