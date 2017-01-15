"مستقبل وطن الفيوم " يعقد دورات تدريبية لدعم المشروعات الصغيرة للمرأة

قررت أمانة المرأة بحزب "مستقبل وطن "خلال الاجتماع الدوري لمناقشة خطة العمل القادمة تنظيم دورات لتدريب السيدات على بعض المشروعات الصغيرة تحت شعار"كفي بيتك وكمان اعملي مشروع" والتي تبدأ السبت القادم الموافق 7 سبتمبر

حيث من المقرر عقد دورة مجانية حول كيفية صناعة المنظفات والمطهرات بالمنزل وعمل مشروع لبيعها للمجتمع المحيط على أن تتولي أمانة المرأة توفير المواد الخام والمدربين.

وعلى صعيد أخر تطلق الأمانة فصول تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية أول شهر أكتوبرفي كافة المواد مع نخبة من أفضل المدرسين، وذلك بخلاف إعداد الأمانة لفصول مراجعة مجانية لطلاب الثانوية العامة في شهر مارس من كل عام



