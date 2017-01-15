تسليم الأكشاك الخشبيه  لشباب مبادرة "فكرتك فى شغلتك" بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم عن إجراء قرعة علنية للحصول على 25 كشك ضمن مبادرة فكرتك في شغلتك.

وأكد رئيس مركز الخارجة المهندس مجدي الطماوي في تصريح خاص لـ " بوابة ماسبيرو " ، أنه تقدم 293 تم استبعاد 57 لم تنطبق عليهم الشروط ومن تنطبق عليهم الشروط 246 شاب وفتاة.

واضاف، الطماوي، أنه تم فتح باب التقديم 18 مايو من العام الحالي وتم تلقي طلبات الراغبين في الحصول على فرصة عمل من خلال الأكشاك التي تنفذها الوحدة المحلية كمشروعات للشباب أستكمالًا للمرحلة الاولي من مبادرة "فكرتك في شغلتك.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، في بيان له أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، طرح ٢٥ كشك بمدينة الخارجة للإيجار برسوم رمزية، وذلك لدعم مشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار الطماوى، إلى أن التقديم للحصول على فرصة العمل يجري من خلال الوحدة المحلية والتي تقوم بدورها بفحص الطلبات المقدمة، لاختيار المنطبق عليهم الشروط ويقع عليهم الأخبار من خلال القرعه.



