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صحة الشرقية تتستعد لإنطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع

صحة الشرقية تتستعد لإنطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع

تاريخ النشر

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تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، وبإشراف  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، تم اليوم الإنتهاء من الاستعدادات النهائية لإنطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة والتي ستنطلق غداً الثلاثاء الموافق 19/ 11/ 2019 بمشيئة الله بمحافظة الشرقية ، حيث تم التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة في المبادرة بالمحافظة من أطباء وتمريض ومدخلي البيانات علي برنامج قياس السمع وخطوات الفحص للأطفال المستهدفين بالحملة وطرق تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح ، كما تم الانتهاء من تدريب 150 متدرب علي مستوي المحافظة علي أجهزة قياس السمع من خلال مهندسي الشركة الموردة للأجهزة

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 2 مليون ، 600 ألف طفل علي مستوي الجمهورية ، وفحص جميع الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتي 28 يوم ، وأن العمل سيتم بمحافظة الشرقية في 150 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها . الموافق 18/ ١١/ ٢٠١٩

تنفيذا لتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، وبإشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، تم اليوم الإنتهاء من الاستعدادات النهائية لإنطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة والتي ستنطلق غداً الثلاثاء الموافق 19/ 11/ 2019 بمشيئة الله بمحافظة الشرقية ، حيث تم التدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة في المبادرة بالمحافظة من أطباء وتمريض ومدخلي البيانات علي برنامج قياس السمع وخطوات الفحص للأطفال المستهدفين بالحملة وطرق تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح ، كما تم الانتهاء من تدريب 150 متدرب علي مستوي المحافظة علي أجهزة قياس السمع  

 

واضاف مسعود بأن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 2 مليون ، 600 ألف طفل علي مستوي الجمهورية ، وفحص جميع الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتي 28 يوم ، وأن العمل سيتم بمحافظة الشرقية في 150 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها


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