محافظ المنوفية يتفقد إحدى مؤسسات رعاية الأيتام بشبين ويكرم المتفوقين

قام صباح اليوم اللواء سعيد عباس ،محافظ المنوفية، بزيارة تفقدية لإحدى المؤسسات لتربية ورعاية الأيتام من البنين بشبين الكوم للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة ، حيث تفقد محافظ المنوفية الدار وحرص على تناول وجبة الإفطار مع أبناء المؤسسة وأوصى القائمين عليها بحسن معاملتهم وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.



كما كرم المحافظ فريق كرة القدم من أبناء المؤسسة لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة دوري ساتوك للأيتام النسخة الرابعة والمقامه بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي ، معرباً عن فخره واعتزازه بأبنائه المتفوقين وقدم لهم التهنئة علي تفوقهم وتميزهم لما بذلوه من جهد متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق في شتى المجالات .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على دعمه الكامل لكافة المؤسسات ودور الأيتام بنطاق المحافظة وتوفير كافة متطلباتهم ، موضحاً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالموهوبين ورعايتهم لإعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصرعاليا فى كافة المحافل الدولية

ومن جانبها وجهت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية الشكر لمحافظ المنوفية على اهتمامه وحرصه على تكريم أبنائه المتفوقين من أبناء المؤسسة ومشاركته فرحتهم، مشيرة إلى أنه قد تم تصعيد لاعبين من فريق المؤسسة للمشاركة ضمن صفوف فريق المنتخب القومي المشارك في كأس العالم للأيتام والذى سيقام بدولة المغرب نهاية العام الحالى.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة،ورئيس حي غرب شبين الكوم.