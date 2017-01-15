بروتوكول تعاون ببني سويف لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية صفط العرفا

وقع المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بروتوكول تعاون ثلاثي بين المحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية صفط العرفا بالفشن بالمشاركة المجتمعية، والتي تعتبر أول قرية بالمحافظة،سيتم فيها توصيل خدمة الصرف الصحي ضمن البرنامج القومي لخدمة الصرف الصحي بالقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية،وذلك تنفيذا توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن،والذي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي للصرف الصحي بنظام المشاركة المجتمعية.



حيث وقع على البروتوكول مع المحافظ المستشار هاني عبد الجابر كل من اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،والدكتور أحمد عوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي،وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،،واللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام،وأحمد دسوقي رئيس مدينة الفشن،واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،والمهندس عامر عبد الحكيم عثمان رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

أوضح المحافظ، أنه بمقتضى هذا البروتوكول تكون المحافظة منسقا للمشروع الذي سيتم تنفيذه بالمشاركة المجتمعية في المحافظة ،ومسؤولة عن إدارة و تنفيذ المشروع من خلال تحديد استشاري المشروع على أن تقوم المحافظة بتأسيس وحدة تنسيقية للبرنامج برئاسة السكرتير العام وباقي الجهات المعنية من :التضامن، البيئة الصحة ،الري الكهرباء، لتنفيذ المشروع وتمويل الجزء الخاص بشبكات الانحدار والتبرع بأرض محطة الرفع ،وكذلك إصدار قرارات التخصيص لصالح الغرض مع الاحتفاظ بالملكية لصالح الدولة،والتنسيق مع شركة المياه في ما يخص توفير أرض محطة الرفع ومسارات خطوط الطرد،وتوفير البيانات و المعلومات اللازمة عن القرية مثل تعداد السكان والخرائط وخلافه،و التنسيق مع الهيئة القومية فيما يتعلق بتمويل المكون المحلي وتحديد آليه تسوية المستخلصات.

كما تضمن البروتوكول أن تكون الهيئة القومية مسؤولة عن توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المكون الحكومي في البرنامج للقرية والذي يشتمل على محطة الرفع وخط الطرد،واختبار مكونات المشروع من إدارة الاختبارات التابعة للهيئة أو إحدى الجهات المعتمدة بالتنسيق مع شركة المياه ،فيما تكون الشركه القابضة مسؤولة عن مراجعة مستندات الطرح التي يتم إعدادها بواسطة الجمعية الأهلية المشاركة في تنفيذ المشروع والمواصفات شاملة (الشروط العامة والخاصة للعقد،المواصفات الفنية،جداول الكميات والفئات،الرسومات التصميمية وأية متطلبات اخرى للتنفيذ) واعتمادها بواسطة استشاري المشروع الذي يتم تعيينه من قبل شركة المياه،مع اعتماد المستخلصات الفنية الخاصة لتنفيذ الأعمال،والإشراف الكامل على جميع الأعمال طبقا لمستندات التعاقد والمعتمدة من استشاري الشركة،واستلام المشروع من الشركة المنفذة واستشاري شركة المياه، والتي تكون مهمتها تشغيل وصيانة المشروع.

وأكد المحافظ إلى أن البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المدن والقرى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية، مشيرا إلى حرص المحافظة على تحقيق تقدًم ملموس في هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والإستعانة بالخبرات الفنية والهندسية للجهات المختصة لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار المحافظ إلى أن قرية صفط العرفا هي إحدى القرى الـ 13 قرية التي تم اختيارها لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بها بنظام المشاركة المجتمعية،منوها أنه تم التواصل والتنسيق مع كل من(الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) وذلك للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي، حيث تم اختيار قرى نزلة السعادنة بمركز بني سويف ،وطنسا الملق وعزبة نجع الديب وقرية بنيي خليفة بمركز ناصر،وقريتى السلطاني وعلي كيلاني بمركز ببا ، وقرى صفط العرفا وسفا وجزيرة الوكلية ونزلة حنا والزاوية الخضراء والقضابي والشقر بمركز الفشن ، حيث تتحمل القرى 40 % من تكلفة المشروع (الشبكات والتبرع بقطعة الأرض).



