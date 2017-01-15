وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير الإيطالي في جولة تفقدية بالوادي الجديد

قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي بجولة تفقدية في زيارة هي الأولى لها بمحافظةالوادى الجديد يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى والسفير الإيطالي بمصر جامباولو كانتيني بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

حيث قامت الوزيرة والسفير في مستهل زيارتهما، بغرس نخلة بحديقة مطار الخارجة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة على أرض المحافظة

وقد قامت الوزيرة والوفد المرافق لها بزيارة لمنطقة اللبخة بمدينة الخارجة حيث تم تفقد الركن البيئي وعيون المياه الكبربتيه العذبة، مستمعين ا إلى شرح تاريخي للمكان، وبحث سبل التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لتطهير آبار المياه الموجودة بالمنطقة، وتحويل المنطقه إلى مزار سياحي بيئي لتنشيط السياحة البيئية والعلاجيه.

وخلال الجوله افتتحت معرض جمعيات الأسر المنتجة للحرف اليدوية والبيئية بالممشي السياحي. والذي تضمن مجموعة من المنتجات البيئية على رأسها التمور ومنتجات النخيل وزيت الزيتون وعدد من الحرف اليدوية والمنتجات النسيجية والكليم والسجاد والفخار.

وأشادت القباج بمستوى المعروضات وأكدت على ضرورة دعم جمعيات الأسر المنتجة في التسويق واعدة بدراسة إشراك هذه الجمعيات في معارض ديارنا في المحافظات المختلفة.

كما افتتحت القباج مركز التدريب المهني وحاضنة الأعمال لتنمية المشروعات السياحية، وتفقدت مركز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تمهيداً لتطويره وتحويله إلى مركز نموذجي في تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بافتتاح مشروع حاضنة المشروعات الصغيرة بمركز التدريب علي الحرف اليدوية بمدينة الخارجة.

من جانبه أوضح اللواء الزملوط بأن المشروع بلغت تكلفته 5 مليون جنيه لافتاً أن المشروع يعد ثمرة تعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالحرف اليدوية والصناعات البيئية بالمحافظة، على أساليب إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها من خلال معرض إقليمي ،للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية .هذا وقد تم الإتفاق على تنظيم معارض لمنتجات المحافظة داخل مصر وخارجها وتنظيم ورش تدريبية لطلاب التعليم الفني على الحرف اليدوية المختلف فيما استكملت القباج زيارتها بتسليم قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على ٥٠ مستفيداً يتم تمويلها من عدد من الجمعيات الأهلية

وفى نهاية الجولة توجه الحضور إلى قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظه حيث تم تدشين مبادرة " فرصة " ، بهدف توفير 1708فرصة عمل وذلك في إطار برامج الحماية المجتمعية التي تنفذها الوزارة مثل مشروعات تكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

وفى ختام المؤتمر أهدى محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، درع المحافظة، للوزيرة والسفير الإيطالي











