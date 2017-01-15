محافظ الفيوم يشدد بإنهاء كافة إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة





عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ،اجتماعاً لمناقشة ما توصلت اليه لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بحضور اللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام المحافظة والمهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم والمهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس واللواء أحمد عبد المنصف، رئيس مركز ومدينة طامية وأحمد هيبه، رئيس مركز ومدينة أبشوي ومسئولي مركزي اطسا ويوسف الصديق, والمهندس محمد حافظ ،مدير أملاك الدولة بالمحافظة .

خلال الاجتماع تم مناقشة ما توصلت إليه لجان التقنين وأوضاع المتعاقدين علي أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .

أكد محافظ الفيوم على حصر جميع العقود التي تم توقيعها بدائرة كل مركز , وحصر جميع حالات طلبات التقنين بدائرة كل مركز والتي يتم معاينتها بمعرفة مجلس كل مدينة , مؤكداً على زيادة عدد لجان المعينات للانتهاء من جميع الطلبات المطلوب معاينتها خلال الاسبوع القادم علي أن تبدأ تلك اللجان بالمساحات الاكبر ثم الأقل .

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة مع الانتهاء من كافة المعينات , مع مسئولية كل رئيس مجلس مدينة عن كامل مركزه , كما وجه بحصر الطلبات التي تم رفضها بمعرفة الوحدة المحلية وإعادة معاينتها علي الطبيعة بمعرفة لجان المعاينة برئاسة رئيس مجلس المدينة .



