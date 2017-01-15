محافظ اسوان يوجه بإزالة أى تعديات مخالفة وغير مشروعة بالجزر النيلية

من أجل تعظيم الإستفادة من الممتلكات العامة والموارد الطبيعية للمحافظة قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية لبعض الجزر النيلية بوسط النيل بمدينة أسوان رافقه خلالها اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ، بجانب مديرى شرطة المسطحات المائية والأملاك الخاصة ، بالإضافة إلى نائب رئيس المدينة حيث أعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته بالإزالة الفورية لأى تعديات مخالفة وغير مشروعة سواء كانت مبانى أو أى أنشطة أخرى بإعتبار أن هذه الجزر ضمن أراضى أملاك الدولة ، بجانب أهمية الحفاظ على النسق الحضارى والشكل الجمالى لها لأنها بانوراما طبيعية حبا الله بها أسوان .

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إيفاد لجان متخصصة من شرطة المسطحات وحماية النيل والرى والأملاك والبيئة ، علاوة على الوحدة المحلية للمرور الميدانى على الجزر النيلية بشكل دورى للتأكد من الحفاظ عليها من أى تعديات أو تشوهات بصرية أو بؤر بيئية وذلك طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فى هذا الإتجاه ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد إنطلاق العديد من المشروعات الإستثمارية فى قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية فى ظل إستعدادات المحافظة للموسم السياحى القادم ، فضلاً عن الإعداد والتجهيز لإستضافة عاصمة الشباب الإفريقى للعديد من المهرجانات والمؤتمرات والمنتديات والتى من أبرزها منتدى السلام العالمى المتوقع إنعقاده بنهاية العام الحالى .



