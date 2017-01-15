محافظ الفيوم يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى للصيدلة الإكلينيكية

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم حفل تخرج الدفعة الأولى من (برنامج الصيدلة الإكلينيكية) بكلية الصيدلة جامعة الفيوم، الذي أقيم بالمكتبة المركزية بالجامعة.

بحضور الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى حافظ عميد كلية الصيدلة، والدكتور ربيع السوداني نقيب صيادلة الفيوم، والدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة، ونواب رئيس الجامعة السابقين، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

خلال الحفل، قامت عميد كلية الصيدلة بتسليم درع تذكاري لمحافظ الفيوم، كما تم تكريم جميع خريجي الدفعة ومنحهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير من الكلية، وقامت نقابة الصيادلة بإهداء الدروع التذكارية للمتفوقين.

وفي كلمته أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بمشاركة أبناءه الطلاب فرحتهم بالتخرج، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وطالب من جميع الخريجين بذل المزيد من الجهد لخدمة البلاد، مؤكداً أن التعليم والصحة هما أساس بناء وطن قوي ومواطن يتحمل عبء المسئولية.



