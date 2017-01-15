محافظ أسيوط يعلن انتهاء إصلاح الكسر بخط المياه الرئيسي بطريق المعلمين

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط انتهاء إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 800 مم ( GRB) بالطريق الدائري بمنطقة المعلمين أمام حديقة الإيمان والمغذي لمنطقة غرب أسيوط، والذي تعرض لكسر مفاجئ عصر أمس، وتم ضخ المياه بالخط.



وأشار المحافظ إلى أنه تم التعامل مع الأزمة بنجاح ومواجهة الأثار السلبية التي ترتبت عليها من ضعف المياه أو غرق تجمعات المياه الكبيرة ببعض الشوارع، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع التجمعات بشفطها ووضع التربة الزلطية بالشوارع وتعويض الأسر المضارة من المياه.

يذكر أن محافظ أسيوط قام بتفقد جميع أعمال الإصلاح وشفط المياه ووضع التربة الزلطية بالشوارع المتضررة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومهندسي الصيانة بالشركة والفنيين المتخصصين.

وأشار المهندس محمد صلاح إلى أن أعمال الإصلاح تم خلالها استخدام 15 سيارة كسح وشفط مياه و6 سيارات مياه نقية و2 طلمبة سحب وطلمبة غاطسة و2 حفار وسيارة الورشة المتنقلة بالشركة.

ولفت إلى أن الأثار المترتبة على عمليات الإصلاح تمثلت في ضعف المياه بمنطقة غرب أسيوط وتم الاستعانة ببعض البدائل منها محطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة وخزان مياه غرب وبمشاركة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية بحي غرب والكهرباء والاسعاف والغاز الطبيعي.