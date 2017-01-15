محافظ القليوبية يفتتح وحدة القسطرة وجراحة القلب بمستشفى تأمين بنها

افتتح الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، وحدة القسطرة وجراحة القلب بمستشفى بنها النموذجي للتأمين الصحي، وذلك ضمن مساهمة محافظة القليوبية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار والمساهمة بشكل كبير في سرعة إنجاز عمليات القسطرة وجراحات القلب التي شهدت تزايدًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، والمهندس حمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والدكتور جمال حجاج رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور أحمد حجاج مدير عام المستشفى.



وقال الدكتور جمال حجاج رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية، إن افتتاح وحدة القسطرة وجراحة القلب يأتي إطار التطوير المستمر بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحًا أن المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات القسطرة القلبية بأنواعها المختلفة في تزايد مستمر وملحوظ، وهذا ما دفع إلى افتتاح الوحدة، في أقصى سرعة ممكنة، وخاصًة أن بعض الحالات لا تحتمل التأجيل أو التأخير.

وأوضح الدكتور أحمد حجاج مدير عام المستشفى، أن قسم جراحة القلب سيتمكن من إجراء عمليات جديدة لم تكن موجودة في السابق نظرًا إلى نوعية جهاز القسطرة والذي يعتبر من الأجهزة الحديثة على مستوى العالم، لما يتميز به من مواصفات عالية لا تتوفر بالأجهزة القديمة، مؤكدًا أن افتتاح هذه الوحدة سيحدث نقلة نوعية في جراحة القلب بالمستشفى، بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع أكبر عدد من المرضى بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

مشيرًا إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتصل طاقتها الشهرية لعمليات القسطرة من 150 - 200 عملية ومن 20 - 25 عملية قلب مفتوح، وذلك بدعم كامل من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور عماد كاظم رئيس هيئة التأمين الصحي.



