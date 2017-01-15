كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم تحتفل بالـ"يوبيل الفضي"

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم احتفالية اليوبيل الفضي لكلية السياحة والفنادق بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد الكلية والدكتور رشا عمران وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور غادة وفيق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكلية السابقين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين بالكلية؛ وذلك في قاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وأكد رئيس الجامعة أن كلية السياحة والفنادق تعتبر من الكليات التي لها دور متميز فى خدمة المجتمع المحلى بمحافظة الفيوم ولها إسهامات عديدة في تشجيع البحث العلمي والأنشطة العلمية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، كما هنأ أسرة كلية السياحة والفنادق باليوبيل الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها.

وأشار عبد المعبود إلى أن الكلية تقدم العديد من المتخصصين والخبراء في مجالات السياحة والفنادق والإرشاد السياحي، مؤكدًا أن إدارة الكلية تسعى دائمًا للحفاظ على الجودة التي حصلت عليها الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2016، مؤكدًا أن الكلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة والدعم المقدم للطلاب والخريجين بما يحافظ على تميز الكلية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وخدمة وتنمية البيئة.

بينما أكدت عمران أن الهدف من هذا الاحتفال الشكر والعرفان بالجميل لكل من أسهم في بناء وتأسيس كلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى تكريم جميع أسرة الكلية من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وإداريين وخريجين.

من جانبه أكد د. عمر قورة مدير وحدة متابعة الخريجين أن الكلية تحتفل اليوم بمرور 25 عامًا من إنشائها؛ حيث شهدت الكلية خلال تلك الفترة الكثير من العمل المتواصل والاجتهاد والكفاح من قبل أسرة الكلية، مشيرًا إلى عدد من الأنشطة التي تقدمها وحدة الخريجين بالكلية والتي تشمل رابطة الخريجين والنادي الإليكتروني والملتقيات التوظيفية.

كما تقدم أ.د محمود هويدي العميد الأسبق للكلية وأحد مؤسسي الكلية بالشكر والتقدير لكل القائمين على كلية السياحة والفنادق من عمداء ووكلاء سابقين وإداريين وطلاب على جهودهم البارزة في تطوير الكلية ورفعة شأنها على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الأخرى، مؤكدًا أنهم أصاحب الفضل الحقيقي في تميز الكلية وحصولها على الجودة والاعتماد.

وفى ختام الحفل تم تكريم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات السابقين وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وخريجي الكلية من الدفعات السابقة.