أهالي أبو قرقاص بالمنيا يشيعون جنازة شهيد الوطن المجند علي شعبان

شيع اليوم أهالي مركز أبو قرقاص بالمنيا، جنازة شهيد الوطن المجند علي شعبان أحمد علي، المجند بالقوات المسلحة الذى استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية السرو.



أناب اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبو قرقاص، لحضور جنازة الشهيد التي خرجت من مسجد قرية السرو، وشارك فيها أهالي مركز أبو قرقاص لتشيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.

ونقل رئيس المركز تعازي المحافظ لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمن على أهله بنعمة الصبر والاحتساب، كما وجه تحية تقدير وإعزاز لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين يجودون بأغلى ما يملكون دفاعًا عن تراب الوطن ليعيش الجميع في أمن واستقرار.