محافظ البحر الأحمر يلتقي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

التقي اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، بالمهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة بالبحر الأحمر.



وناقش المحافظ خلال اللقاء العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تقوم هيئة الأوقاف المصرية بتنفيذها داخل المحافظة ومنها مدينة الحرفيين التي تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، كما ناقش الموقف التنفيذي للمجزر الآلي بالشلاتين.

وأكد عبد الله ضرورة الانتهاء من كل التجهيزات النهائية لمدينة الحرفين، حيت يتم تسلميها لمستحقيها خلال الفترة المقبلة، والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المحلات والورش الحرفية، وأيضاً الانتهاء من منطقة الخدمات التي يحتاج إليها المسافر على الطريق، مشددًا على ضرورة العمل المستمر للتخفيف والتيسير على الأهالي.

وفي السياق ذاته أكد المحافظ ضرورة قيام الهيئة بعمل حفل ترفيهي لأهالي البحر الأحمر بمدينة الحرفيين وعمل جولة لهم بالمدنية، حتي يتم تعريف جميع من يرغب في التقديم لامتلاك أو تأجير إحدى الورش من الأهالي بكل مميزات وإمكانيات المدينة، وأيضًا طرق الحصول على ورشة سواء بنظام الإيجار المستمر أو الإيجار التملكي أو التمليك المباشر.

وأوضح عبد الله أنه سيتم خلال الأسبوع القادم عمل حفل ترفيهي بالمدينة يتضمن العديد من الفقرات المختلفة، بالإضافة إلى فقرة تعريفية بالمدينة ومراحل إنشائها من البداية حتي تسليمها لمستحقيها، مشيرًا إلى تواجد أتوبيسات بميدان الدهار لنقل الأهالي إلى مدينة الحرفيين.

جدير بالذكر، أن مدينة الحرفيين تقوم بإنشائها هيئة الأوقاف المصرية بمدينة الغردقة، وتم إنشاؤها خارج المدينة ضمن خطة محافظة البحر الأحمر لنقل جميع الورش خارج نطاق المنطقة السكنية.

حضر اللقاء الدكتور شريف مصطفي رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، وعادل عباس مفوض المجموعة بالبحر الأحمر.