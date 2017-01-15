ضبط67 مخالفة تموينية في المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 67 مخالفة، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.



قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن ضبط 59 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 36 لنقص الوزن، و مخالفة واحدة لعدم وجود سجلات و6 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين للتصرف وتجميع كمية من حصة الدقيق المدعم و14 مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى 8 مخالفات في مجال الأسواق جاءت جميعها للتلاعب في المقررات التموينية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.