محافظ أسيوط يؤكد توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع القطاع الخاص

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أنه تم التنسيق والتعاون بين كل من الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني داخل وخارج المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب، ومواجهة مشكلة البطالة وبخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.



وجه المحافظ بمواصلة الجهود المبذولة، مؤكدًا توفير كل سبل الدعم الممكنة طبقًا للإمكانات المتاحة في التنفيذ، وإتاحة تدريبات وتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل طبقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة، والعمل على الترابط بين تلك الجهات المختلفة حتى لا تعمل في جزر منعزلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة تشغيل الشباب، بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،وإيهاب عبدالحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط ، وعلي سيد مدير المتابعة بمديرية القوى العاملة، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط ، وعلي عبدالله مدير إدارة تشغيل الشباب ومسئولي برنامج مشروعك ، وعدد من القيادات التنفيذية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

أكد نور الدين أنه تفعيلاً لدور اللجنة المشكلة لتشغيل الشباب بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة تم توفير فرص عمل بمصنع للملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان، وأخر بمصانع أجهزة كهربائية ومنزلية، وثالث بالقاهرة، بمرتبات مجزية مع توفير الإقامة، ووجبات غذائية بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي مع مراعاة نسبة 5% لذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير فرص للتدريب والتأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي على الخياطة والتفصيل والتطريز، علاوة على أماكن بيع المنتجات بالسوق المركزي بحي شرق أسيوط.

كما أشار أيضًا إلى توفير المنتجات والقروض لتنفيذ المشروعات بأسعار وتسهيلات مناسبة مقدمة من الغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على البطالة وفقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030م.