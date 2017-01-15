الزملوط يدشن آبار لاستصلاح 10 آلاف فدان بشرق العوينات بالوادي الجديد

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم بئران اختباري إنتاجي بعمق 305 متر لمشروعين استثمار زراعي بمنطقه شرق العوينات، وذلك لاستصلاح 5 آلاف فدان بكل مشروع كمرحله أولى من المستهدف وهو زراعه 10 آلاف فدان ضمن التوسعات الزراعيه لمشروع المليون ونصف مليون فدان .

قام «الزملوط» بغرس نخلة بكل مشروع، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل ومضاعفة الإنتاج وإقامة أول بورصة للتمور على أرض المحافظة، حيث قرر بمنح كل مشروع عدد 4 آبار إضافية لزراعه مساحات نخيل، وذلك بهدف الوصول إلى زراعة مليون نخلة بالمحافظة

كما أكد أن المحافظه قدمت تيسيرات غير مسبوقه لجذب الشركات الاستثماريه للتوسع في مثل هذه المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الشامله وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.



