وكيل تموين الوادي الجديد: إنشاء 150 صومعة للقمح على مستوى الجمهورية

أكد صلاح السيد وكيل وزارة التموين أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بإنشاء الصوامع بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك للحفاظ على الاقماح من الإهدار والإصابة بالحشرات.



وأوضح وكيل وزارة التموين "لبوابة ماسبيرو" أنه تم إنشاء 150 صومعة على مستوى الجمهورية، وأن نصيب الوادي الجديد منها صومعة بشرق العوينات سعة ستين الف طن بتكلفة 200 مليون جنيه، وأخرى بالخارجة تضم تسع خلايا ومقامة على أحدث النظم العالمية في التخزين، وتبلغ سعتها 45 الف طن، مشيرًا إلى أن مخزون صومعة الخارجة وحدها من القمح يغطي استهلاك محافظة الوادي الجديد طوال العام ويزيد.

وأضاف أنه تم إنشاء مجمع كامل للصوامع بمركز الفرافرة التي تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للقمح بالوادي الجديد والذي بلغ إنتاجها أكثر من 120 الف طن خلال موسم 2019،

وأشار إلى أنه جاري العمل في إنشاء صومعة أخرى بمركز الداخلة، والتي يبلغ إنتاجها أكثر من 70 طن دون إضافة إنتاج منطقة شرق العوينات.