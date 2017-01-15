تغيير مواعيد العمل الرسمية في محافظة الوادى الجديد تفادياً للحر

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تغيير مواعيد العمل الرسمية بكافة المصالح الحكومية بداية من اليوم الإثنين .

وأوضح الزملوط أنه تم تغيير مواعيد العمل الرسمية لتكون من السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، بدلًا من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فصل الصيف، على أن يعمل بهذا القرار في كافة المصالح الحكومية.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد اتخذت هذه الإجراءات العام الماضي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة تسهيلاً على المواطنين من أجل إنهاء أعمالهم، وترشيداً للكهرباء في كافة المصالح الحكومية.

حيث تشهد محافظة الوادي الجديد خلال هذه الفترة ارتفاعًا شديداً في درجات الحرارة والتى تتراوح بين 40 و47 درجة مئوية طوال فصل الصيف وخاصة شهور يونيه ويوليو وأغسطس .



