جمعية الأورمان تسلم 16 كشك بتكلفة 288 ألف جنيه في محافظة الفيوم





صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أنه تم تسليم عدد 16 كشك، شامل البضاعة والكهرباء بالتعاون والتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، للأرامل ومعدومي الدخل بقريتي الشواشنة وأباظة بمركز يوسف الصديق، وعزبتي بشير ونجاتى بقرية الروضة مركز طامية، و قرية اللاهون مركز الفيوم، وقرية بيهمو موكز سنورس.



أوضح ممدوح أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصي قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الجمعية تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ مالية.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية، بجانب تنمية القرى الفقيرة، وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي .