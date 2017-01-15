محافظ القاهرة يفتتح نفق مشاة أحمد عصمت بعد تطويره

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، نفق مشاة أحمد عصمت والرابط بين أحياء المطرية وعين شمس بعد تطويره ورفع كفاءته والذى كان مغلقا منذ سنوات ومهجور بسبب تراكم المخلفات والمياه الجوفية به وشملت أعمال التطوير إحلال وتجديد البنية التحتية به باعادة رصفه وتجديد الجدران والسقف وتكسيتها مع تكثيف أعمال الانارة به .

وأشار المحافظ الى أنه فى إطار خطة المحافظة برفع كفاءة الأنفاق والكباري داخل العاصمة بمعرفة مديرية الطرق والنقل فقد تم الانتهاء من تطوير النفق بتكلفة حوالي 850 ألف جنيه للمساهمة في ربط حي المطرية بعين شمس وللتسهيل على المواطنين في العبور الآمن وهو ضمن عدد من المشروعات بأحياء المطرية وعين شمس لرفع كفاءة الطرق بهما والارتقاء بالحيين .

كما افتتح المحافظ قاعة اجتماعات بحى المطرية بعد إعادة تطويرها بتكلفة 2.4 مليون جنيه لاستخدامها فى عقد الاجتماعات الهامة والدورات التدريبية كما اجتمع محافظ القاهرة بموظفى الحي وطالبهم بتغيير الصورة النمطية لرجل الإدارة المحلية وبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للمواطنين .

وطالب محافظ القاهرة موظفى المركز التكنولوجى بحسن التعامل مع المواطنين وتسهيل إجراءات تلقي الطلبات من خلال آلية ومنظومة العمل الجديدة وأن يكون الهدف الرئيس أمامهم هو رضا المواطنين .







