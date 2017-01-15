محافظ أسيوط: ضبط سيارة محملة بنشارة الخشب لبيعها كردة خشنة بالغنايم

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط ، عن إنه تم ضبط حوالي ٤٠ شيكارة سيرس (نشارة خشب) تمهيداً لبيعها كرده خشنة بالأسواق بمركز الغنايم مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء بشتى أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديرية التموين وإدارتها الفرعية بالمراكز وتكثيف الحملات الرقابية الدورية على الأسواق ومنافذ البيع والقطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط والقضاء على صور استغلال المواطنين والتصدي لأشكال الغش التجاري ومروجي السلع الفاسدة ومجهولة المصدر لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم أن رئاسة المركز شنت بالتنسيق مع إدارة التموين بالغنايم حملة تموينية أسفرت عن ضبط ٤٠ شيكارة سيرس (نشارة خشب) تمهيدًا لبيعها كردة خشنة بالأسواق مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدًا على تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة.



