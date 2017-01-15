محافظ المنوفية يشهد محكى الشباب احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فاعليات محكى الشباب، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والصحة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



حيث افتتح محافظ المنوفية معرض الفنون التشكيلية الخاص بمحكى الشباب والذي يضم لوحات فنية وأعمال إبداعية متنوعة تحاكى تاريخ المنوفية في عيدها القومي، مشيدًا بتلك الأعمال الفنية التي جسدت بطولات المصريين وتضحياتهم وتمسكهم بوطنهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم مجموعة من الفقرات الغنائية مثل صوت بلادي ومصر التي في خاطري وحبايب مصر وبيت العز، وكذا بعض الفقرات الشعرية وعرض مسرحي عن أحلام الشباب في المستقبل واستعراضات للفنون الشعبية.

فيما أوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ محكى الشباب يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة بدعم الشباب وتنمية مواهبهم وغرس روح الولاء والانتماء لديهم، مشيرًة إلى أن محكى الشباب يُعد من المشروعات الداعمة للمواهب لدى الشباب وتبني مواهبهم في شتى المجالات.

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده بين أبنائه الشباب من أبناء المحافظة، مقدمًا التهنئة لهم ولشعب المنوفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائها الشباب والعمل على تمكينهم وتأهيلهم لتولي دورهم الوطني، مطالباً الشباب بالمشاركة في التنمية والعمل بجد للنهوض ببلدنا الحبيبة، مشيرًا إلى دعمة الكامل لكافة المواهب من الشباب باعتبارهم ثروة قومية يجب علينا استثمارها للعمل لإعداد جيل قادر على القيادة يضع نصب عينه مصلحة الوطن.

وفي ختام اللقاء حرص المحافظ على التقاط بعض الصور التذكارية مع الشباب تزامنًا بالاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، دعياً المولى عز وجل أن يعم على مصرنا الغالية الخير والنماء والتقدم وأن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.