الزملوط يتفقد مشروع إنتاج المورينجا ويوجه بتعظيم الاستفادة منها

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتعظيم الاستفادة من مشروع زراعة وإنتاج المورينجا المقام بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة على مساحة 4 أفدنة، وذلك ببيع الشتلات التي تتم إنتاجها للشركات الاستثمارية بالمحافظة، وذلك للتوسع في هذا النوع من الزراعات الجديدة ذات العائد الاقتصادي المرتفع.



وأكد "الزملوط" أن المشروع يأتي في إطار تطوير الاستراتيجية الزراعية للمحافظة من خلال إدخال زراعات جديدة ذات عائد اقتصادي مرتفع.

وقال إن هذا المشروع يعد مرحلة أولى تمهيدًا للتوسع في زراعة مساحات أكبر من أشجار المورينجا، بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي عليها من قبل العديد من الجهات والشركات، موضحًا أن نجاحه سيسهم في توفير عائد مادي مرتفع للوحدات المحلية للمساهمة في استكمال المشروعات الخدمية بها، فضلًا عن توفيرها كشتلات تحميلية للراغبين في زراعتها من المستثمرين وأبناء المحافظة داخل مزارع النخيل.

وأضاف محافظ الوادي الجديد أن المحافظة وفرت كل السبل للراغبين في الاستثمار الزراعي، من حيث الأرض الصالحة للزراعة وتوفير دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن تنفيذها، لافتًا النظر إلى أن هناك تسهيلات كبيرة للراغبين في الاستثمار بداية من الإجراءات وحتى تسويق المنتجات.

يذكر أن صنف شجرة المورينجا المنزرع في مصر، يطلق عليها (غصن لبان) هي من أنجح الأشجار التي تمكن زراعتها في الأراضي القاحلة والحارة حيث تتحمل الجفاف وتمتاز بسرعة النمو وبخاصة في المناطق الزراعية الجديدة مثل سيناء، والواحات البحرية، وهي إضافة لمصدر العلف والزيت والدواء، وتعتبر كمصدات للرياح.



