رفع 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بسمالوط بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا ، جهودها في متابعة حالة النظافة العامة ضمن خطة المركز لرفع تراكمات القمامة والأتربة الموجودة وتسوية الطرق بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها ورصف وتجميل وتزيين الشوارع والمداخل الرئيسية للمركز ، وذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع كفاءة البنية التحتية وإقامة شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان .



قال مدحت القاضي رئيس المركز إن الوحدة المحلية تمكنت خلال حملة مكبرة من رفع وإزالة 200 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمقلب الوسيط ونقله إلي الظهير الصحراوي الغربي .

وأكد رئيس المركز على المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة القرى بالمركز من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين ، مشددًا على الجهات المعنية بضرورة مواصلة إزالة الإشغالات وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين وبحث المشاكل التي تواجههم .



