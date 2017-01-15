ضبط 20 ألف علبة سجائر ومواد غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ضبط سيارتين محملتين بكميات من السجائر والمواد الغذائية دون مستندات ومنتهية الصلاحية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمحافظة.



وشدد المحافظ على شن حملات دورية ومفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز وقرى المحافظة، وذلك لمحاربة صور الاستغلال والغش التجاري وحماية المستهلك وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين مباحث التموين ومديرية التموين والصحة ورؤساء المراكز والأحياء لشن مثل تلك الحملات والوقوف أمام المتعدين على حق المواطن والمتاجرين بصحته.

وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أنه تمكن بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين من ضبط سيارتين أحدهما محملة بـ 1800 عبوة عصير و60 كرتونة خل منتهي الصلاحية و100 جركن صابون سائل فئة 5 لتر منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط سيارة أخرى محملة بـ 20 ألف علبة سجائر مهربة من محافظة المنيا إلى محافظة سوهاج من دون مستندات دالة.

وأكد أنه تم التحفظ على المضبوطات والسيارات وتحرير محاضر أمن دولة طوارئ جنح مركز ساحل سليم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.