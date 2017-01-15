"الاتصال الفعال والاتيكيت"دورات لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا ، أولى دورات برامجها، بتنظيم ثلاث ورش عمل تدريبية جديدة، بالتعاون مع المركز الجامعي للتطوير المهني، وذلك لتدريب الطالبات على مهارات الاتصال الفعال، والاتيكيت، وكتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالتزامن مع دورات الوحدة التي تعقدها لتعليم طالبات الجامعة "مهارات الدفاع عن النفس"، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، وذلك في إطار سعي الوحدة لتقديم خدماتها للمرأة داخل الحرم الجامعي وخارجه، للقضاء على أشكال العنف ضدها ومناهضة كافة مظاهره.

وأكد الدكتور جمال عاطف أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا تسعى لتقديم خدمات التوجيه المهني ومهارات التوظيف وريادة الأعمال للطالبات بالتعاون مع المركز الجامعي للتوظيف المهني، بهدف التدريب المجاني على المهارات التوظيفية وريادة الأعمال لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

يُشرف على تنظيم الدورات الدكتور جمال عاطف منسق عام وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتورة لاميس الجافي منسقة الوحدة بكلية الألسن، ومدير مركز التطوير المهني، ومكتب رعاية الطلاب بكلية الحقوق، تستمر على مدار أسبوعين، تعقبها دورات متتابعة للطالبات بمختلف كليات الجامعة، وفي نهاية الدورة تحصل المتدربة على شهادة من المركز تفيد اجتيازها لتلك الدورات.



