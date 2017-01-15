رئيس جامعة الوادي يراجع الاستعدادات الأخيرة ميدانياً لتطوير قرى الشركة

تفقد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، قري الشركة بمركز الخارجة، بصحبه السادة وكلاء الكليات لشئون البيئة وخدمة المجتمع وأمين عام الجامعة المساعد ومدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ومدير عام رعاية الشباب المركزية للتعرف علي الاستعدادات الأخيرة التي تقوم بها الجامعة قبل بدء خطة تطوير قرى الشركة والتي وضعتها الجامعة.

وقد أكد طنطاوي، أن تلك الخطة تأتي ضمن مجموعة من الخطط وضعتها الجامعة من أجل تنمية المجتمع المحلي وان استراتيجية جامعة الوادي الجديد تهدف بالأساس إلي إشراك الطلاب في تلك الخطط حتي يكونوا شركاء فاعلين في خدمة مجتمعهم في المستقبل.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية أن تكون الخطة مرنة وأن تستهدف كافة الفئات بالقرية وتنمى كافة الجوانب بها وأشار إلى أهمية التركيز على العمل الميداني دون تجاهل الجانب التوعوي والتثقيفي بالبرنامج، وضرورة إشراك كافة الجهات التي يمكن أن تخدم القرية بالمحافظة تحت مظلة الجامعة، حيث أن الهدف من البرنامج حشد كافة الجهود بما يعود بالنفع على القرية وتوابعها، كما وجه بضرورة إيفاد أهل القرية للمزرعة والإنتاج الحيواني بكلية الزراعة ومستشفى الطب البيطري بكلية الطب البيطري للإستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها الجامعة.

موضحاً أهمية أن تكون اللقاءات المدرجة بالبرنامج تناسب الفئات المستهدفة بأن تصل إلى أذهانهم وأن يتم تقديم جوائز رمزية للمستهدفين والأطفال بالقرية لتفعيل مشاركتهم واستثارتهم للحوار والمناقشة مع المحاضرين.

وتفقد طنطاوي قرى الشركة (8) والشركة (55) والشركة (17) ميدانياً لتطوير مداخل هذه القرى وتشجيرها بعدد (260) شجرة، ووجه بتشجير الطريق الرئيس المار بهذه القرى والمؤدى إلى أسيوط، كما تفقد مركز الشباب والحدائق العامة وميادين القرى التي سيتم تجميلها، ووجه بإضافة ثلاث أيام أخرى بالبرنامج لمعسكر التجميل والنظافة بواقع يوم لكل قرية.

يذكر أن تلك الخطة تأتي في إطار توصيات المجلس الأعلى للجامعات بناءً علي توجيهات مؤسسة الرئاسة بأن تتولي كل جامعة تطوير العشوائيات في نطاق المحافظة التي تقع بها وقد التقي رئيس الجامعة بالمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة والاستاذ صابر محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية الشركة، حيث صرح رئيس المركز استعداده بمد المعسكرات بالمعدات وسيارات النظافة والأدوات وكذلك البلدورات اللازمة لمداخل القرى وعدد (200) شجرة من أشجارالزينة.



