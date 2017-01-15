فتح الطريق للمركبات في الاتجاهين أسفل كوبري محمد بدوي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا عن فتح الطريق للمركبات في الاتجاهين أسفل كوبري محمد بدوي بمنطقة الحبشي ،بالتنسيق مع إدارة المرور.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بفتح الطريق في الاتجاهين وذلك عقب الحملات المكثفة التي تمتتنفيذها لرفع الإزالات والإشغالات بالمنطقة والتي ساهمت بشكل كبير في تيسير حركة المرور والتنقل بين أحياء المدينة.

نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية بإخلاء الشوارع الرئيسية من الباعةالجائلين، وإزالة الأكشاك العشوائية، وتيسير حركة سير المشاة والمركبات داخل المنطقة.

قال المهندس محمد سيد علي رئيس مركز إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع الأكشاك المخالفة الموجودة أسفل كوبري محمدبدوي والتي بلغت 15 كشك مخالف بداية من جامع الحبشي حتى نهاية الكوبري شرقًا بالقرب من مسجد علي المصرى.

وأوضح أنه تم تجهيز موقع بديل بالمنطقة المجاورة التي تقع بين ترعة الإبراهيمية ومبنى الري لنقل الباعة الجائلين إليهاتحقيقًا للسيولة المرورية، وتقليل الازدحام، وحفاظًا على الشكل الحضاري للمدينة.