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بتكلفة 25 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يدشن سيارة منصة هيدروليكية

بتكلفة 25 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يدشن سيارة منصة هيدروليكية

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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تدشين أول سيارة منصة هيدروليكية تابعة لإدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

وشهد المحافظ تجربة حية لتشغيل السيارة التي يبلغ ارتفاعها 55م  لتصل للأدوار العليا بالأبراج السكنية، وذلك لإنقاذ الأرواح وإجلائهم من مكان الحادث، وأيضًا لإطفاء وإخماد الحرائق إن وجدت، بالإضافة إلى أنها مزودة بعدد 3 كاميرات وكشافين علوي و باسكت، وذلك بتكلفة إجمالية  25 مليون جنيه.

 

وأكد الزملوط أنه تم دعم المحافظة بالسيارة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية وسيتم تشغيلها بمركز الخارجة، وسيتم دعم باقي المراكز بسيارات مماثلة في الفترة القادمة.


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