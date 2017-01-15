دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في ضيافة جامعة الفيوم

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية خلال الندوة التى نظمتها الجامعة تحت عنوان "نبينا محمد ..قيادة وقدوة"، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بالمولد النبوي الشريف اليوم الثلاثاء الموافق 19/11/2019 بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة.

بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء المجلس القومي للمرأة وبيت العائلة المصري بالفيوم وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة ووكلاء كليات الجامعة ومديري مديريات محافظة الفيوم وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد المحافظ بحرص جامعة الفيوم على استضافة علام باعتباره قامة علمية ودينية هامة للحديث على سيرة سيدنا محمد خلال احتفالات الجامعة بالمولد النبوي الشريف، مؤكدًا حرصه على المشاركة في كل الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة الفيوم، داعيًا المولى أن يحفظ مصر وأن تتمتع دومًا بالخير والسلام.

فيما أكد أ.د أحمد جابر أن جامعة الفيوم حريصة على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واستضافة العلماء والمتخصصين خلال اللقاءات والندوات التي يتم تنظيمها فهم أهل الخبرة والعلم والمعرفة، موجهًا الطلاب بضرورة الاقتداء بأخلاق سيدنا محمد وإقامة هديه واتباع سنته وأن حب سيدنا محمد يجب أن يكون دافع لعمل الخير وتحمل المسئوليات كلًا حسب مجاله وتخصصه.

وتناول مفتي الجمهورية السيرة النبوية العطرة لسيدنا محمد ورسالته التي اهتمت بنشر الأخلاق والإصلاح وتزكية وتطهير النفس البشرية، وأوصى الشباب والطلاب بضرورة الالتزام بالصدق والأمانة والوفاء والأخلاق واتباع سيرة نبينا محمد وخاصة فيما يتعلق بطاعة وبر الوالدين، مؤكدًا أن التقدم والازدهار لن يتحقق إلا بسواعد أبناء الوطن عن طريق الاهتمام بالدراسة والعلم والمعرفة.

وتم خلال اللقاء الإجابة على الفتاوى التي تقدم بها الطلاب فيما يتعلق بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأهمية الحفاظ على مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته والتعامل مع الملكية العامة بأمانة وإخلاص.

وفي ختام الندوة أهدى رئيس الجامعة درع جامعة الفيوم للمحافظ ولمفتي الجمهورية تقديرًا وامتنانًا لهما.



