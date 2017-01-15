إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر

أعلن فضيلة الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لمعاهد منطقة البحر الأحمر الأزهرية للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩م، اليوم الثلاثاء الموافق ١١ يونيه ٢٠١٩م.

صرح حسن عبد الرحيم رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، بأنه قد بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية هذا العام ٧٦%، حيث بلغت نسبة البنين ٦٥% بينما نسبة النجاح للفتيات٩٠ %.

بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية ٦٨%، ويتقدم الشيخ عبد الجليل يونس رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بأطيب التهاني والأمنيات لجميع الناجحين، داعين للجميع بالتوفيق ومزيدًا من النجاح والتفوق.



