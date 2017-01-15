تجهيز 18 منفذ لبيع صكوك الأضاحي بالمدن المختلفة بالأقصر

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تجهيز منافذ لبيع صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف الأقصر والبالغ عددها 18 منفذ موزعة على مختلف أرجاء المحافظة، وذلك طبقاً لشروط وتعليمات الوزارة.



وأوضح وكيل أوقاف الأقصر أن ذلك يأتي إطار تعليمات وزارة الأوقاف بشأن بدء العمل والإعلان عن مشروع صكوك الأضاحى، والذي يعد لبنة من لبنات العمل الاجتماعى للوزارة.

وأضاف الشيخ عبد الدايم، أنه تم التنبيه على الدعاة بالإعلان عن الصكوك بمختلف المساجد، وذلك حتى تكون هناك فرصة للمواطنين الراغبين فى شراء الصكوك بمعرفة أماكن بيعها على مستوى المحافظة، وكذلك التأكيد على مديري الإدارات التي تقع في نطاقها هذه المنافذ بالمتابعة أولاً بأول.



